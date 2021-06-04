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Из Челябинска на Черное море отправятся дополнительные поезда

Из Челябинска на Черное море отправятся дополнительные поезда

Все, кто не успел приобрести билеты, могут сделать это сейчас После лета-2020, которое многие провели в заточении в собственных квартирах, нынешний сезон обещает стать мега-успешным для черноморских курортов.

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