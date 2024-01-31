«Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа"»: Медведев по-русски высказался о будущем Курил

Статья называется "Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа". Я не знаю произносил ли зампред СБ эти слова, но блогер их ввел в статью - значит автор с этим согласен. А плевать в НАРОД - опасное занятие

Владимир Росс

Молодец, Дмитрий Анатольевич! Ибо нам реально ПЛЕВАТЬ на те чувства японского народа, которые основаны и связаны на неуважении к нам и к России! Для тех, кто долго понимает: своими наглыми претензиями, японцы уже давно плюют в Россию и в каждого в России - этого можно не видеть только странно думающим. А значит - японцы регулярно и постоянно плюют на каждого гражданина РФ, на все народы России: об этом тут высказывающиеся в защиту японцев даже и не думают. Странно всё это. Понимаю, образование подводит некоторых - но а опыт жизни(своей и окружающего общества) куда делся??