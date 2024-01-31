Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа"»: Медведев по-русски высказался о будущем Курил

«Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа"»: Медведев по-русски высказался о будущем Курил

Царьград Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал по-настоящему жёсткое заявление относительно будущего Курильских островов и отношений России с Японией: островные территории будут развиваться, а их стратегическое значение – расти.

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Комментарии
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Виктор Александрович
Статья называется &quot;Нам глубоко наплевать на &quot;чувства японского народа&quot;. Я не знаю произносил ли зампред СБ эти слова, но блогер их ввел в статью - значит автор с этим согласен. А плевать в НАРОД - опасное занятие
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11 час.
Владимир Росс
Молодец, Дмитрий Анатольевич! Ибо нам реально ПЛЕВАТЬ на те чувства японского народа, которые основаны и связаны на неуважении к нам и к России! Для тех, кто долго понимает: своими наглыми претензиями, японцы уже давно плюют в Россию и в каждого в России - этого можно не видеть только странно думающим. А значит - японцы регулярно и постоянно плюют на каждого гражданина РФ, на все народы России: об этом тут высказывающиеся в защиту японцев даже и не думают. Странно всё это. Понимаю, образование подводит некоторых - но а опыт жизни(своей и окружающего общества) куда делся??
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9 час.
фарид сабиров
Пусть делают по хуюкири , у них друго го пути нет по КуриЛам , пусть курят бамбук полегчает.
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4 час.

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