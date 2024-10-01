В Турции не могут найти пастухов на зарплату 2К долларов: никто не хочет работать, где нет интернета

В Турции начался серьезный кризис с пастухами — специалистов не могут найти даже за хорошие деньги. Ставки зарплат в некоторых регионах доходят до 2 тысяч долларов в месяц, а люди все равно отказываются наниматься.
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