Песков: на Украине нарастает паника и Россия должна поддержать эту динамику

Для Украины ситуация в зоне СВО катастрофически ухудшается, в Киеве нарастает паника и Россия должна эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
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