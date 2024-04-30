Отмар Сафнауэр назвал самого опасного соперника Ферстаппена, и это не Хэмилтон

Отмар Сафнауэр назвал самого опасного соперника Ферстаппена, и это не ХэмилтонGetty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель команд Racing Point и Alpine Отмар Сафнауэр призвал ценить достижения Макса Ферстаппена и назвал гонщика, способного составить конкуренцию трехкратному чемпиону мира Формулы 1.