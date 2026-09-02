Головин: "Единая Россия" обеспечит равные возможности для образования детей

Партия «Единая Россия» продолжит реализовывать программы строительства, ремонта и оснащения школ, включая сельские, заявил член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин во время посещения школы в Калужской области.
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