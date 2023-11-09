Котов пробился в полуфинал турнира в Софии

Павел Котов обыграл Мартона Фучовича и вышел в полуфинал турнира в столице Болгарии. В Софии завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Павел Котов встречался с Мартоном Фучовичем.
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