Дочка Оксаны Самойловй и Джигана отказалась отмечать свой день рождения (видео)

Модель Оксана Самойлова с мужем все же организовали скромный праздник на 13-й день рождения дочери. Девочка решила отказаться от традиционных шумных торжеств, к которым привыкла ее семья, но ее мама, 36-летняя Оксана Самойлова, всё равно нашла способ трогательно поздравить дочь с 13-летием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии