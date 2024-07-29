Дочка Оксаны Самойловй и Джигана отказалась отмечать свой день рождения (видео)

Модель Оксана Самойлова с мужем все же организовали скромный праздник на 13-й день рождения дочери. Девочка решила отказаться от традиционных шумных торжеств, к которым привыкла ее семья, но ее мама, 36-летняя Оксана Самойлова, всё равно нашла способ трогательно поздравить дочь с 13-летием.