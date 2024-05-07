Mash: Орбакайте выступит в Кремле бесплатно

Дочь Пугачевой отказалась от гонораров. Певица Кристина Орбакайте, проживающая с семьей в США и приезжавшая в Россию для работы на новогодних корпоративах, бесплатно выступит на концерте в честь Дня защиты детей в Кремлевском дворце.
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