Mash: Орбакайте выступит в Кремле бесплатно

Дочь Пугачевой отказалась от гонораров. Певица Кристина Орбакайте, проживающая с семьей в США и приезжавшая в Россию для работы на новогодних корпоративах, бесплатно выступит на концерте в честь Дня защиты детей в Кремлевском дворце.