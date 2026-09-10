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Мировое обозрение

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Направляющий дроны ВСУ Боевой ИИ мог узнать привычки каждого россиянина

Направляющий дроны ВСУ Боевой ИИ мог узнать привычки каждого россиянина

Американский оборонный подрядчик Palantir может получить доступ к вычислительным мощностям Nebius для развития боевых систем искусственного интеллекта, работающих в интересах ВСУ.

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