Путин после атаки беспилотников ВСУ на Казань заявил, что противник пожалеет об этом

В ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры в Казани, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что все повреждения, нанесенные в результате атаки вражеских беспилотников, будут устранены.