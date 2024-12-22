Путин после атаки беспилотников ВСУ на Казань заявил, что противник пожалеет об этом

В ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры в Казани, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что все повреждения, нанесенные в результате атаки вражеских беспилотников, будут устранены.
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