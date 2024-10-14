В начале ноября всех россиян ждет приятный сюрприз

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в первой половине ноября. С 5 по 8 ноября сотрудников, работающих в России, ждет сокращение рабочего времени, так как День народного единства, отмечаемый в этом году в понедельник, позволяет удлинить выходные.