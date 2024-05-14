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Кладу чайные пакетики на батарею, приятный аромат по всему дому

Кладу чайные пакетики на батарею, приятный аромат по всему дому

Друзья, при помощи чайных пакетиков можно сделать для дома, машины шикарный аромат, как вам такая идея? ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.

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