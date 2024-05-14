Зачем умные хозяйки кладут чайные пакетики на батарею?

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Друзья, при помощи чайных пакетиков можно сделать для дома, машины шикарный аромат, как вам такая идея? ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится Понравилось? Подпишитесь на КАНАЛ!.