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Зачем умные хозяйки кладут чайные пакетики на батарею?

Зачем умные хозяйки кладут чайные пакетики на батарею?

Друзья, при помощи чайных пакетиков можно сделать для дома, машины шикарный аромат, как вам такая идея? ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится Понравилось? Подпишитесь на КАНАЛ!.

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