Samsung Heavy получила заказ на $1,22 млрд: акции компании прибавили 2%

Южнокорейская Samsung Heavy Industries заключила контракт стоимостью 1,65 трлн вон ($1,22 млрд) на строительство четырёх крупных танкеров для перевозки сжиженного природного газа и двух нефтяных танкеров.
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