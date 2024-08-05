Русские вошли в Дзержинск и прорываются сквозь Железное, чтобы окружить группировку ВСУ в Новгородском (КАРТА)

Продолжая мощное наступление на Дзержинск (Торецк), силы группировки войск «Центр» ВС РФ продолжают уверенно прорывать оборону врага, выбивая с позиций боевиков ВСУ и наемников, ликвидируя и беря их в плен, и уничтожая их технику.