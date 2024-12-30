В России назвали предпосылки начала мирных переговоров

Выполнение условий России станет предпосылкой для начала мирных переговоров по завершению украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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