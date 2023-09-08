ФОТО: СКРИНШОТ ВИДЕО ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА "МИНОБОРОНЫ РОССИИ" АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ В последние несколько дней обострилась интрига вокруг Генерала Армагеддона.
НЕПОНЯТНОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЯ: СУРОВИКИНА ОТПРАВИЛИ НА КАНЦЕЛЯРСКУЮ ДОЛЖНОСТЬ?
Комментарии
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Лидия
Люди! Все назначения и действия военных любят тишину. Даже когда строили окопы - линию Суровийкина - никто не проболтался. А что он сейчас строит, не обязательно знать всем. Дали ему отдохнуть с женой, и снова на службу. Удачи ему во всём.
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3 час.
Аудрюс
Ни чего не знаю толком о Суровикине...Знаю, что окончил общевойсковое училище, а каким-то боком командовал ВВС...Потом какая-то связь с ПВО... Все это напоминает мне "эффективных менеджеров" на нашем предприятии, которые толком не знают производство, но руководят... Был директор завода, бывший командир авиационного полка! Начальник цеха задал ему вопрос: " А вот если я сяду за штурвал управлять самолётом?" Директор в ответ, что нашёл, что сравнивать - ТО САМОЛЕТ, а тут всего лишь завод!
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3 час.
Самков Валерий
Попробую порассуждать. США может проиграть на Украине? Отвечаю: НЕТ! США, или НАТО, или США вместе с НАТО может открыто вступить в войну с Россией? Отвечаю: НЕТ! Не смотря на все натовские вундервафли, укровермахт не способен преодолеть "линию обороны Суровикина". Новая вундервафля - F16. Обслуживать их на территории Украины, мягко говоря, проблематично. Следовательно, залетать будут из Румынии и Польши. А перехватывать их удобнее с акватории Чёрного моря и территории Республики Беларусь, одной из Содружества Независимых Государств. Возможно не зря руководить ПВО стран СНГ назначили генерала АРМАГЕДДОН???
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2 час.
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