НЕПОНЯТНОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЯ: СУРОВИКИНА ОТПРАВИЛИ НА КАНЦЕЛЯРСКУЮ ДОЛЖНОСТЬ?

Лидия Люди! Все назначения и действия военных любят тишину. Даже когда строили окопы - линию Суровийкина - никто не проболтался. А что он сейчас строит, не обязательно знать всем. Дали ему отдохнуть с женой, и снова на службу. Удачи ему во всём.

Аудрюс Ни чего не знаю толком о Суровикине...Знаю, что окончил общевойсковое училище, а каким-то боком командовал ВВС...Потом какая-то связь с ПВО... Все это напоминает мне "эффективных менеджеров" на нашем предприятии, которые толком не знают производство, но руководят... Был директор завода, бывший командир авиационного полка! Начальник цеха задал ему вопрос: " А вот если я сяду за штурвал управлять самолётом?" Директор в ответ, что нашёл, что сравнивать - ТО САМОЛЕТ, а тут всего лишь завод!