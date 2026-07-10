Мэр Нью-Йорка: Тейлор Свифт выплатила $160 тысяч за перекрытие улиц во время ее свадьбы

Американская исполнительница Тейлор Свифт, которая на минувшей неделе заключила брак с игроком в американский футбол Трэвисом Келси, заплатила городу более 160 тысяч долларов за обеспечение правопорядка во время церемонии и перекрытие прилегающих дорог .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии