Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции на собственные слова о КНДР

Российский лидер Владимир Путин в ответ на вопрос ведущей Ольги Скабеевой об отклике США на его собственные слова о военной помощи КНДР в случае конфликта заявил, что главное в этом вопросе то, чтобы «осколки от взрыва реакции в Вашингтоне» не летели далеко.
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