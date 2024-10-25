Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции на собственные слова о КНДР

Российский лидер Владимир Путин в ответ на вопрос ведущей Ольги Скабеевой об отклике США на его собственные слова о военной помощи КНДР в случае конфликта заявил, что главное в этом вопросе то, чтобы «осколки от взрыва реакции в Вашингтоне» не летели далеко.