"Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал "коалицию желающих". Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп объявил войну Ирану и пообещал "сильные удары" этой ночью, пока выяснялось, что Израиль пытался завербовать экс-президента Ирана .
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