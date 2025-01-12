Le Temps: Швейцария готова принять у себя встречу Путина и Трампа

Швейцария готова принять у себя встречу главы Российской Федерации Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, если они обратятся с такой просьбой.
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