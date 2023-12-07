Совфед назначил выборы президента России на 17 марта

В Совете Федерации назначили дату президентских выборов. Они пройдут 17 марта 2024 года. Как пишут РИА Новости, палата единогласно утвердила постановление, которое вступает в силу со дня его опубликования.
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