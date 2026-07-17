Главой СК России возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области

Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по п.
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