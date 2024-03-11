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Самые позорные поражения «союзников» во Второй мировой

Самые позорные поражения «союзников» во Второй мировой

В начале Второй мировой войны «союзники» ничего не могли противопоставить странам Оси. Они то и дело терпели разгромные поражения даже несмотря на то, что обладали преимуществом и в численности личного состава, и в военной технике.

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