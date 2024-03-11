Самые позорные поражения «союзников» во Второй мировой

В начале Второй мировой войны «союзники» ничего не могли противопоставить странам Оси. Они то и дело терпели разгромные поражения даже несмотря на то, что обладали преимуществом и в численности личного состава, и в военной технике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии