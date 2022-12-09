Сегодня в России отмечают День Героев Отечества.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В России отмечают День Героев Отечества В этот день вспоминают военнослужащих, которые удостоились почетных званий — Герой Советского Союза и России, орденов Славы и Святого Георгия.
Сегодня в России отмечают День Героев Отечества.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В России отмечают День Героев Отечества В этот день вспоминают военнослужащих, которые удостоились почетных званий — Герой Советского Союза и России, орденов Славы и Святого Георгия.
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