14 прекрасных работ от художника, который научился оживлять здания

В мире искусства есть художники, чьи работы выходят за рамки традиционных холстов и галерей. Один из таких мастеров — Ян Ис Де Ман, чьи фрески превращают обычные здания в настоящие произведения искусства.
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