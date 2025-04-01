Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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14 прекрасных работ от художника, который научился оживлять здания

14 прекрасных работ от художника, который научился оживлять здания

В мире искусства есть художники, чьи работы выходят за рамки традиционных холстов и галерей. Один из таких мастеров — Ян Ис Де Ман, чьи фрески превращают обычные здания в настоящие произведения искусства.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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17 час.
VB
Vasiliy Belokurov
ЗДОРОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодец!
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15 час.
Надежда Каштанова
необычно супер!!!!
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12 час.
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