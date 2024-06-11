Сильный град сломал нос и разбил лобовое стекло самолета Austrian Airlines

Самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Austrian Airlines, мог упасть из-за града.По сообщениям СМИ, нештатная ситуация произошла во время посадки самолета, который летел с острова Майорка в Вену.
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