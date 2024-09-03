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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Порту» может обратиться в ФИФА из-за срыва трансфера Галено в «Аль-Иттихад» за 50 млн евро. Клуб считает, что сделка состоялась

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предпочел покупку полузащитника «Аякса» Стевена Бергвейна сделке с Вендерсоном Галено, несмотря на устно согласованный трансфер бразильца за 50 миллионов евро.

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