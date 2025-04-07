Ежедневные яйца переходят из табу в топ полезных продуктов: новые данные

Ежедневное употребление 1-2 яиц больше не считается гастрономическим табу. Последние научные данные развенчивают мифы о вреде этого продукта, превращая его из “подозреваемого” в ценного союзника здоровья.
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