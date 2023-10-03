В Гидрометцентре рассказали, чем россиян удивит октябрь 2023: Октябрь в России будет переменчивым, с чередованием теплых и холодных дней

Октябрь 2023 года в России будет переменчивым, с чередованием теплых и холодных дней. В первой половине месяца ожидается теплая погода, а во второй половине – похолодание с возможными осадками в виде снега.
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