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Балицкий: Россия может полностью уничтожить энергетику Украины

Балицкий: Россия может полностью уничтожить энергетику Украины

В настоящее время у Российской Федерации есть достаточное количество сил и средств для полного поражения украинской энергетической инфраструктуры.

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Комментарии
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E
Ed
Да неужели? И почему это не сделано? Применять ныне здравый смысл ноне не камильфо, не по европейски.
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11 час.
Юна
Странные нынче войны... Нас убивают, а Путин бережет украинские дороги, мосты и этого карлика-наркомана зелю.  Если есть возможность надо давить. Быстрее всё закончится.
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10 час.

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