Русская весна
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Русская весна

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Стало известно, кто станет пресс-секретарём Белого дома

Стало известно, кто станет пресс-секретарём Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Ливитт, сообщает CNN.

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Владимир Колесников
Левит... Еврейка.. Это всё что надо знать
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