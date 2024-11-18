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Царьград

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Роналду пообещал "сломать интернет" вместе с новым гостем на его YouTube-канале

Роналду пообещал "сломать интернет" вместе с новым гостем на его YouTube-канале

Звёздный футболист сделал громкое заявление на весь интернет.Пятикратный обладатель звания лучшего игрока мира, футболист Криштиану Роналду анонсировал для подписчиков своего канала на YouTube новый ролик, где появится некий очень интересный гость.

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