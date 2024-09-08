Матвиенко: блокада Ленинграда стала примером духовного мужества

Эта дата — не только символ героизма, отметила председатель Совета Федерации Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала блокаду Ленинграда не только символом героизма, но и примером истинного духовного мужества.
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