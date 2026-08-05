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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Воробьев о переходе в «Сибирь»: «Ожидаю перезагрузки. У нас молодая агрессивная команда, тренер похож на Хаби Алонсо – всегда на связи, очень вовлечен!»

Форвард «Сибири» Иван Воробьев ожидает, что перезагрузит карьеру в новой команде.  24-летний нападающий перешел в новосибирский клуб из « Амура » в результате обмена на братьев Климовичей.

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