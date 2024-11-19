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Вести Севастополь

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В Крыму задержаны двое граждан России, подорвавшие машину с военным в Севастополе

ФСБ РФ на территории Крыма задержаны двое граждан России, которые 13 ноября в Севастополе по заданию СБУ совершили подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района ЧФ РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского.

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