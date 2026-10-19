По данным испанской газеты Faro de Vigo, в городе Виго (провинция Понтеведра, Галисия) организованные группы псевдотуристов бронируют премиальные объекты через Booking и Airbnb, заселяются и после истечения срока аренды отказываются выезжать, перекрывая доступ владельцам и требуя суммы от 3 000 до 12 000 евро.
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