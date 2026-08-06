Астраханские гандболисты с крупной победы стартовали на Всероссийской Спартакиаде

Сегодня они играют со сборной Татарстана. В среду, 5 августа, в Тольятти стартовал мужской гандбольный турнир на II Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта – одного из ключевых соревнований сезона.
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