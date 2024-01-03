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Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

Франция назвал «законными» удары по Белгороду. Эмоциональная (совершенно объяснимая) реакция ДАМа

На ежедневном брифинге журналисты попросили Министерство иностранных дел Франции обозначить позицию официального Парижа относительно ракетных ударов ВСУ по Белгороду с применением запрещённых кассетных боеприпасов.

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