Google показала прототип смарт-очков Android XR на TED 2025

На конференции TED в Ванкувере Google впервые публично представила прототип своих смарт-очков Android XR, работающих на новой операционной системе для устройств расширенной реальности (XR) — технологии, объединяющие реальный и виртуальный миры, включая дополненную реальность (AR).
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