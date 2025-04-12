Google показала прототип смарт-очков Android XR на TED 2025

Политика как она есть

На конференции TED в Ванкувере Google впервые публично представила прототип своих смарт-очков Android XR, работающих на новой операционной системе для устройств расширенной реальности (XR) — технологии, объединяющие реальный и виртуальный миры, включая дополненную реальность (AR).