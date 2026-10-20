Молодые специалисты, как выяснила «Вечерняя Москва», нуждаются в поддержке и признании на работе. Психолог Роман Цветков и HR-эксперт Ольга Бородина объяснили, как одобрение помогает в профессиональной адаптации молодёжи и удержании сотрудников.