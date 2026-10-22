Известный футболист после победы жены в сложном испытании заявил, что это не её заслуга. Анастасия Костенко ответила на волну критики, обрушившуюся на её мужа Дмитрия Тарасова после выхода шоу "Ставка на любовь" на телеканале "Пятница!".