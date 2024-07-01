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Депутат Хамзаев предложил ввести налог на здоровье

Депутат Хамзаев предложил ввести налог на здоровье

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев прокомментировал повышение цен на алкоголь в том смысле, что ощутимого результата это не даст и существенной роли не сыграет, пишет издание Абзац.

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Комментарии
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n
nyha
ой как прав Бастрыкин...
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15 час.
Юрий Николаев
Вот такие БАРАНЫ как этот Хамзаев и заседают в нашей думе! Вместо того что бы заняться ДЕЙСТВИТЕЛЬНО государственными законами, в частности мигрантами. Они несут всякую пургу! Но за то делают вид, что ТИПА упорно работают_____ Ну да, ДЛЯ ГАЛОЧКИ!!!
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14 час.

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