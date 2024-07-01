Депутат Хамзаев предложил ввести налог на здоровье

Юрий Николаев

Вот такие БАРАНЫ как этот Хамзаев и заседают в нашей думе! Вместо того что бы заняться ДЕЙСТВИТЕЛЬНО государственными законами, в частности мигрантами. Они несут всякую пургу! Но за то делают вид, что ТИПА упорно работают_____ Ну да, ДЛЯ ГАЛОЧКИ!!!