В Тюмени три общепита кормили посетителей мясом неизвестного происхождения

В нескольких ресторанах и кафе в Тюмени специалисты Россельхознадзора обнаружили опасное мясо.В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники Управления за период с 1 по 17 апреля нашли нарушения в трех общепитах.
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