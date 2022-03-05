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Карта боевых действий в ЛНР и ДНР на вечер 04.03.2022 г.

Карта боевых действий в ЛНР и ДНР на вечер 04.03.2022 г.

Сперва обстановка на Донецком и Луганском направленииВ случае продолжения успехов армии РФ на Юзюмском направлении с Севера и в Запорожской области с юга, отрезанными в большом котле рискуют остаться с десяток украинских бригад Южное направление.

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