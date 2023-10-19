Работники КамАЗа могут купить «Москвич» со скидкой в почти миллион рублей

Известно, что работники АвтоВАЗа могут приобрести Lada (все, кроме Vesta) со скидкой около 10%. Работникам тульского завода Haval повезло больше – они могут купить автомобили Haval и Tank со скидками побольше.
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