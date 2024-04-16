Афиша концертов пляжа Маяк на 16-21 апреля 📍 Вход свободный 🗓 16 апреля 16:00 - 17:50 Радмир / виртуозное исполнение каверов и авторская музыка под звуки гитары 18:00 - 20:00 "Врубай" / лиричный авторский материал в жанрах поп, инди-рок и хип-хоп 20:00 - 22:00 AndyDrumShow / зажигательное барабанное шоу со световыми эффектами 🗓 17 апреля: 16:00 - 17:50 Анастасия Самородина / яркие хиты от Богини саксофона 18:00 - 20:00 Андрей Ковальчук / мелодичный вокал, звучащий в унисон с завораживающими звуками гитары 20:00 - 22:00 AndyDrumShow / зажигательное барабанное шоу со световыми эффектами ⠀ 🗓 18 апреля: 16:00 - 17:50 Alan Human / душевный вокал, звучащий под струны акустической гитары 18:00 - 20:00 "Рябина с мороза" / неповторимое звучание каверов под струны акустической гитары 20:00 - 22:00 AndyDrumShow / зажигательное барабанное шоу со световыми эффектами 🗓 19 апреля: 16:00 - 17:50 "Это тебе" / любимые треки с незабываемым исполнением под звуки гитары 18:00 - 20:00 группа "Meow Champions" / душевный Тик-Ток панк 20:00 - 22:00 AndyDrumShow / зажигательное барабанное шоу со световыми эффектами 🗓 20 апреля: 16:00 - 17:50 Андрей Ковальчук / мелодичный вокал, звучащий в унисон с завораживающими звуками гитары 18:00 - 20:00 "Врубай" / лиричный авторский материал в жанрах поп, инди-рок и хип-хоп 20:00 - 22:00 AndyDrumShow / зажигательное барабанное шоу со световыми эффектами 🗓 21 апреля: 16:00 - 17:50 Радмир / виртуозное исполнение каверов и авторская музыка под звуки гитары 18:00 - 20:00 Анастасия Самородина / яркие хиты от Богини саксофона 20:00 - 22:00 AndyDrumShow / зажигательное барабанное шоу со световыми эффектами 🎵 Интересный Сочи.