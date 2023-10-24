Вице-премьер Дубровин объяснил высокие цены на жилье в Забайкалье

Заместитель председателя правительства Забайкальского края — министр строительства Забайкальского края Игорь Дубровин объяснил, почему в регионе высокие цены на жилье и что должно произойти, чтобы они пошли вниз.
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