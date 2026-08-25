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Константин Генич: «Не поддерживаю массовую истерию относительно Баринова. Любой игрок ЦСКА скажет, что с ним не было никаких проблем. Но первые полгода не задались – это какой-то злой рок»

Комментатор « Матч ТВ »  Константин Генич высказался о ситуации с полузащитником ЦСКА Дмитрием Бариновым.

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